На Одещині працівниця залізниці знешкодила підпал, ймовірно, запобігши диверсії

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

На Одещині чергова по переїзді помітила використання релейної шафи. Залізнична миттєво зреагувала та за допомогою вогнегасника ліквідувала пожежну релейну шафу. У цей час по колії проїжджав вантажний поїзд.

За повідомленням, це був навмисний підпал залізничного об’єкта сторонніми особами.

За викликом чергової за 6 хвилин прибули працівники дистанційної сигналізації та зв'язку, які, оглянувши місце події, підтвердили, що роботу пристрою вдалося зберегти. Рух не припинявся.

Про подію було повідомлено Нацполіції, СБУ та інші відповідальні органи.