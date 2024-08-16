На Одещині у ДТП із двома 16-річними хлопцями загинув чоловік
Увечері 15 серпня в Одеській області сталася смертельна ДТП за участю двох 16-річних підлітків та 49-річного чоловіка
Про це повідомляє Національна поліція.
Зазначається, що двоє 16-річних підлітків на мотоциклі поверталися додому в село Новосільське. У селі Плавні хлопець, який керував двоколісним транспортним засобом, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим мотоциклом під керуванням 49-річного місцевого жителя.
"Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Підлітків каретою швидкої допомоги госпіталізували з різними тілесними ушкодженнями. В лікарні у юного керманича відібрали біологічні зразки для перевірки наявності алкоголю в організмі", - йдеться у повідомленні.
Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
- Увечері вівторка, 13 серпня, на київській Оболоні сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та вантажівки.
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