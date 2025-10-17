На Одещині вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля блокпосту: обидва чоловіки загинули

Про це інформує Головне управління національної поліції в Одеській області.

Начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта заявив, що за попередніми даними, 63-річний водій вантажівки не помітив військовослужбовців віком 34 та 36 років, підїжджаючи до пересувного блокпосту.

Один потерпілий загинув на місці, другий – у "швидкій" по дорозі в лікарню.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.

"Слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку", - йдеться у повідомленні.

На ділянці дороги, де сталася ДТП, рух ускладнено. Водіїв закликають бути уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху.