На Одещині вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля блокпосту: обидва чоловіки загинули
У п'ятницю17 жовтня, близько 7:00 на автодорозі поблизу села Сухий Лиман на Одещині вантажівка наїхала на двох військових, які перебували біля пересувного блокпосту. Обидва чоловіки віком 34 та 36 років загинули
Про це інформує Головне управління національної поліції в Одеській області.
Начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта заявив, що за попередніми даними, 63-річний водій вантажівки не помітив військовослужбовців віком 34 та 36 років, підїжджаючи до пересувного блокпосту.
Один потерпілий загинув на місці, другий – у "швидкій" по дорозі в лікарню.
Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.
"Слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку", - йдеться у повідомленні.
На ділянці дороги, де сталася ДТП, рух ускладнено. Водіїв закликають бути уважними та обережними, дотримуватися правил дорожнього руху.
- 13 вересня у Києві поліцейські затримали 44-річну жінку, яка в стані алкогольного сп’яніння збила військовослужбовицю та намагалася втекти з місця ДТП.
