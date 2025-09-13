Напідпитку скоїла наїзд на військовослужбовицю й втекла: поліція Києва затримала водійку
У Києві поліцейські затримали 44-річну жінку, яка в стані алкогольного сп’яніння збила військовослужбовицю та намагалася втекти з місця ДТП
Про це інформує Поліція Києва.
Інцидент стався 13 вересня близько 13:00, на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської.
За попередньою інформацією, кермувальниця автомобіля Volkswagen рухалася у першій смузі дороги і проігнорувала заборонний червоний сигнал світлофора. Внаслідок цього вона допустила наїзд на 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу за всіма правилами – на зелений сигнал світлофора та в межах пішохідного переходу.
Потерпіла отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована.
Після наїзду жінка залишила місце події. Невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці. Під час огляду з’ясувалося, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння — рівень алкоголю в крові склав 3,11 проміле.
Керувальниця спершу намагалася переконати поліцейських, що за кермом перебував її чоловік, який нібито втік з місця аварії. Проте ця версія не підтвердилася
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 -1 Кримінального Кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
