Напідпитку скоїла наїзд на військовослужбовицю й втекла: поліція Києва затримала водійку

Про це інформує Поліція Києва.

Інцидент стався 13 вересня близько 13:00, на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської.

За попередньою інформацією, кермувальниця автомобіля Volkswagen рухалася у першій смузі дороги і проігнорувала заборонний червоний сигнал світлофора. Внаслідок цього вона допустила наїзд на 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу за всіма правилами – на зелений сигнал світлофора та в межах пішохідного переходу.

Потерпіла отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Після наїзду жінка залишила місце події. Невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці. Під час огляду з’ясувалося, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння — рівень алкоголю в крові склав 3,11 проміле.

Керувальниця спершу намагалася переконати поліцейських, що за кермом перебував її чоловік, який нібито втік з місця аварії. Проте ця версія не підтвердилася

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 -1 Кримінального Кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.