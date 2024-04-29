На Одещині затримали жінку, яка вивозила українок до Румунії для трудової експлуатації

Про це повідомили пресслужби Одеської обласної прокуратури та Держприкордонслужби.

Відомо, що підозрювана підшукувала дівчат у складному матеріальному становищі та відправляла їх до Румунії.

"Перебуваючи у Румунії, використовуючи погрози, матеріальну та іншу залежність потерпілих, забороняла їм вільно пересуватися та експлуатувала їх, примушуючи до виконання господарських робіт у домоволодінні, доглядом за її родичами та оформлення соціальної допомоги від компетентних органів Румунії. Надалі грошові виплати підозрювана відбирала", - зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігурантки справи й знайшли там низку румунських документів для соціальних виплат потерпілим, мобільні телефони, сім-карти різних операторів, банківські картки Румунії та готівку.

Жінці повідомлено їй про підозру за ст. 149 "Торгівля людьми" Кримінального кодексу України. Вирішується питання про взяття під варту.

Також відомо, що завдяки зусиллям правоохоронців України та Румунії додому вдалося повернути двох дівчат.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.