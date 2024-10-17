На Вінниччині сталася ДТП з вантажівкою: загинули 6 людей, серед них підлітки

Про це повідомляє Національна поліція у Вінницькій області.

Аварія сталася 16 жовтня близько 17:20 неподалік села Писарівка Вінницького району на автодорозі Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Ізварине.

Правоохоронці встановили, що 36-річний водій автомобіля вантажівки DAF не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом, під керуванням 48-річного вінничанина.

"Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та п’ятеро його пасажирів: мешканці Вінницького району 16, 17, 19, 23 років та 21-річний житель Жмеринського району загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.

Водій вантажівки з отриманими травмами госпіталізований до лікарні. Наразі він затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.