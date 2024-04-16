НАБУ оголосило в розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Він спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами. Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн", - ідеться у повідомленні.

Слідство вважає, що колишній перший заступник секретаря РНБО забезпечив включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 ("Богдан 6317") за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".



У НАБУ нагадали, що 19 жовтня 2019 року ВАКС обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внести заставу в розмірі 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року він вийшов під заставу.



"У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, узагалі виїхав за кордон. Відтак його оголосили в розшук", - поінформували у відомстві.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.