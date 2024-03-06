Налагодили в Криму пропаганду РФ: спільникам Аксьонова оголосили підозри

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мова йде про Сергія Веселовського та Сергія Юхіна, які позиціонують себе як політтехнологи і входять до оточення Аксьонова.

"За його вказівкою вони організували "філії" центральних рупорів Кремля на території пів острова. Серед них - інформагентство "південно-східний фронт" та онлайн-портал "Крим 24". Через ці медіаресурси окупанти поширюють російську пропаганду, в якій виправдовують збройну агресію рф та заперечують воєнні злочини рашистів", - зазначають у спецслужбі.

За даними СБУ, Юхін неодноразово сам виступав на ворожих ефірах, де закликав до фізичного знищення українців та захоплення всієї території України.

Обидва фігуранти підтримали загарбників ще під час захоплення Криму.

Тоді вони під виглядом громадських діячів брали участь в організації проросійських масових заходів на території пів острова.

Згодом вони взялися за створення місцевих осередків з поширення російської пропаганди. Гроші на реалізацію цього «проєкту» вони отримували від місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Веселовському та Юхіну про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Дії Юхіна додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (геноцид).

Оскільки фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають заходи для притягнення їх до відповідальності.