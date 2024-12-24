Намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї: правоохоронці викрили злочинну схему у трьох регіонах
Служба безпеки та Нацполіція затримали п'ятьох ділків у трьох областях України, яких підозрюють у спробі налагодження нелегального продажу зброї та боєприпасів
Про це інформує пресцентр СБУ.
Так, на Житомирщині затримали двох місцевих жителів, які торгували "трофейними" засобами ураження, приховано вивезеними з районів бойових дій на Донеччині. Серед затриманих - 41-річний рецидивіст, який у 2022 році отримав умовний термін покарання за незаконний продаж вогнепальної зброї, але згодом продовжив нелегальний "бізнес".
Використовуючи особисті зв’язки у кримінальних колах, фігуранти підшукували потенційних клієнтів серед колишніх в’язнів.
За даними слідства, ділки зберігали "товар" у спеціально створеному схроні, який облаштували в гаражі. Під час його огляду правоохоронці вилучили понад 1 кг вибухівки з підривачами, бойові гранати РГД-5 та Ф-1 і понад пів тисячі набоїв різного калібру.
Також у Черкаській області підозру отримав 30-річний дезертир, який нібито прихопив із собою зброю та боєприпаси з військової частини, де проходив службу.
Йдеться, зокрема, про 5 бойових гранат, автомат Калашникова з набоями та двома глушниками. Зброю він сховав у приватному будинку своїх батьків, де переховувався й одночасно шукав "покупців".
У Кропивницькому затримано ще двох дезертирів, які намагалися продати криміналітету 5 протитанкових гранатометів та 11 гранат Ф-1. Крім того, під час обшуків у затриманих вилучили два бойових пістолети, кулемет, протипіхотну міну та вибухівку.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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