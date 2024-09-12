Напад на ветерана війни з РФ у Смілі: головному фігуранту оголосили нову підозру, двом співучасникам обрали запобіжні заходи
Ще двом співучасникам побиття у Смілі на Черкащині ветерана війни з РФ обрали запобіжний засіб. Водночас головному фігуранту повідомили про нову підозру
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Вказано, що ще двом підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Водночас головному фігуранту повідомили про нову підозру у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).
Суть конфлікту у Смілі
Поліція Черкаської області повідомила, що конфлікт стався 3 вересня неподалік села Ротмистрівка Черкаської області. Відомо, що напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому - жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.
"Про те, що сталося, батьки розповіли сину - колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик. Тож син вирішив розібратися з водієм, втім, приїхавши на місце, водія не виявив", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що колишній військовий зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника.
"Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку", - повідомили у поліції.
Повідомляють, що у медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Спілкуючись з поліцейськими, ексвійськовий вказав, що претензій ні до кого не має, та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи. Проте пізніше він все ж таки погодився написати заяву щодо завдання йому тілесних ушкоджень.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація події.
Згодом місцевому жителю, який завдавав ударів, повідомили про підозру й обрали запобіжний захід.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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