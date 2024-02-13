Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Нападникам на квартиру журналіста Ніколова заплатили $1000, - Нацполіція

Нападникам на квартиру журналіста Ніколова заплатили $1000, - Нацполіція

13 лютого, 2024 вiвторок
16:05
Кримінал Юрій Ніколов

Поліція встановила, що нападаники на квартиру журналіста Юрія Ніколова отримали $1 тис. від замовника

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції - очільник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Тисяча доларів на всіх. Це попередньо", - сказав він.

Цуцкірізде розповів, виконавці отримали завдання напасти на журналіста через телеграм-канал. Також вони мали зафіксувати це на відео, що було однією з умов від замовника. 

Перший заступник голови Нацполіції зазначив, що було затримано організатора, а зараз правоохоронці намагаються встановити особу замовника.

"Від відвертості організатора буде залежати, яким чином він буде співпрацювати зі слідством. Звичайно, окрім його показань, будуть перевірятись його зв’язки останніх днів перед цією подією. Тобто, з ким він зв’язувався, де перебував територіально. У нас є для цього ресурси", - розповів він.

Цуцкірідзе зауважив, що фігурантів справи поліція не затримувала.

"Їх ніхто не затримував, бо стаття Кримінального кодексу, по якій розслідується кримінальне провадження, не тяжка. Йдеться про частину 3 статті 171. Така кваліфікація не дозволяє нам їх затримувати, бо санкція статті не передбачає тримання під вартою", - пояснив перший заступник голови Нацполіції.

Він додав, що наразі ніхто з фігурантів не отримав повідомлення про підозру.

Провокація проти Юрія Ніколова: що відомо

Увечері 14 січня невідомі особи намагалися вдертися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, співзасновника й редактора "Наших грошей". У квартирі в цей час перебувала мати журналіста. Вона розповіла, що якісь особи вимагали відчинити двері, гучно лаялися й вимагали, щоб Ніколов "ішов служити" та обклеїли двері квартири образливими написами, зокрема назвали його "зрадником".

"Детектор медіа" звернув увагу на те, що за 15 хвилин після нападу на квартиру журналіста телеграм-канал "Карточный Офис" опублікував пост. У ньому стверджувалося, нібито невідомі - це військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту". Також провокативні пости про Ніколова опублікували майже одночасно ще два анонімні телеграм-канали - "Вертикаль" і "Джокер". 

"Я навіть не знаю, якому дегенерату спала на думку така ідея залякувати журналіста. Рік тому Резніков просив СБУ відкрити справу про підрив обороноздатності за мою статтю про корупцію на військових закупівлях. В усіх інтерв’ю всередині України й закордонним ЗМІ я постійно говорив, що під час вторгнення це був єдиний випадок тиску. Зрештою Резнікова звільнили, а мене не посадили. Але, як я бачу, хтось вирішив змінити цей розклад", – написав Ніколов, додавши, що не припинить роботи з викриття корупції.

Поліція Києва тоді почала перевірку за фактом погроз журналісту.

Пізніше директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк заявила, що цілеспрямоване полювання на медіа неприпустиме в демократичній країні.

21 січня правоохоронці встановили особи пʼятьох чоловіків, які намагалися вдертися до квартири Ніколова із погрозами.

Теги:
Суспільство
Україна
журналісти
поліція
Читайте також:
війна в Україні
12 лютого, 2024 понедiлок
РФ зараз займає сильнішу позицію, ніж рік тому, і має перевагу в Україні, – розвідка Норвегії
Володимир Єрмаков
12 лютого, 2024 понедiлок
Поліція ідентифікувала двох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста: одного заарештували
блокада кордону
12 лютого, 2024 понедiлок
Поліція Польщі повністю підтримує протестувальників, - водій фури, з якої висипали зерно 
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.88
    Купівля 37.88
    Продаж 38.46
  • EUR
    Купівля 40.82
    Продаж 41.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
13 лютого
17:24
F-16
У генштабі Австрії заявили, що для успішного контрнаступу Україні потрібні F-16
17:22
Ексклюзив
Ілон Маск
"Десь готується рішення": дипломат Осипенко пояснив, чому Маск заявив, що "Путін не може програти"
17:16
Одеський зоопарк
Леви, вівці та фламінго: в Одеському зоопарку обрали пару року
17:16
"Зуби дракона": виробництво у Євпаторії
Кримські партизани розсекретили, де росіяни виготовляють "зуби дракона". Деталі
17:10
Протести фермерів в Індії
В Індії протестуючі фермери рушили на столицю: поліція застосувала сльозогінний газ
17:07
Олексій Тандир
Смертельна ДТП із нацгвардійцем: судді Тандиру продовжили арешт без права на заставу
17:01
Дональд Трамп
Республіканці обговорили з Трампом ідею надати допомогу Україні у вигляді позики
16:52
Посол США в НАТО Джуліанна Сміт
"Зосереджуємося на підтримці": посолка США в НАТО прокоментувала можливість запрошення України в Альянс на липневому саміті
16:49
Румунські фермери заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на кордоні з Україною
Фермери, які протестують у ЄС, добилися поступок від Єврокомісії
16:45
Путін
Святкуватимуть "день початку СВО": на Донеччині росіяни посилюють пропаганду у закладах освіти
16:37
фермери
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують фермерам, які відмовляються реєструвати бізнес за законодавством РФ, - Спротив
16:31
чай з молоком і спеціями
Британців попередили про можливий дефіцит чаю через ситуацію у Червоному морі
16:28
фейк
Росія запустила ІПСО про втрати Сил оборони України під Селидовим
16:27
енергетики
Протягом цієї зими росіяни атакували електростанції ДТЕК 40 разів
16:18
світ Туреччина Росія тероризм ІДІЛ
У Туреччині затримали росіянина, якого підозрюють у співпраці з Ісламською державою
16:15
Прикордонники тренуватимуть службових собак за допомогою GPS-навігаторів
ДПСУ затримала двох водіїв, які везли до Румунії амфетамін і канабіс
16:13
Ексклюзив
Снайпер ЗСУ
У бригаді Гвардії Наступу "Сталевий кордон" розповіли, на які посади потребують фахівців
16:07
OPINION
бюджет
Обсяг видатків під час війни зріс удвічі
15:46
ізраїльські солдати
Ізраїль та ХАМАС досягли прогресу в перемовинах щодо тимчасового перемир'я, - AP
15:35
карантин
На Полтавщині 30 шкіл закрили на карантин через грип і ГРВІ
15:35
Оновлено
Сенат США
Сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні
15:13
ізраїльські солдати
Ізраїль назвав кількість солдатів ЦАХАЛ, які загинули під час операції у Газі
15:13
Ексклюзив
Військовий експерт Ступак прокоментував перекидання в Авдіївку 3-ї ОШБр
15:01
робот гуманоїд Eve
OpenAI продемонструвала вражаючий прогрес в автономній роботі гуманоїдів Eve
14:52
НМТ
З'явився демонстраційний варіант НМТ-2024. Де можна пройти тестування
14:46
Такер Карлсон
"Росії допомогли санкції, які здійняли ціни в США та Європі до небес": добірка фейків і маніпуляцій у світових ЗМІ за 13 лютого
14:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:43
Катував українців у морозильних камерах у Гостомелі: оголошено підозру офіцеру росгвардії
14:28
Фіктивний референдум грубо порушує міжнародне право
Ховалася під виглядом переселенки: СБУ затримала жінку, яка допомагала окупантам проводити "референдум" на Херсонщині
14:25
На Сумщині відновили дитячу лікарню, пошкоджену обстрілами РФ у березні 2022 року
14:16
Компанія-виробник бронежилетів "Балістика" повідомила про обшуки
14:11
Після введення нових санкцій США близько половини танкерів відмовились возити нафту з РФ
14:11
Укрпошта
Укрпошта отримала ліцензію на продаж ліків: як замовити
14:06
На фото: Віталій Козловський
Не на фронті: Козловський прогулявся Києвом у компанії подруг
14:06
OPINION
Олег Манчура
Поки на кордоні сипалося зерно з фур — у Москві лилося шампанське
13:57
церква УПЦ
Закликав вірян допомагати рашистам: на Дніпропетровщині клірик УПЦ МП отримав 5 років тюрми
13:55
bihus.info
Скандал із прослуховуванням Bihus.Info: правоохоронці відкрили ще одне провадження
13:52
Ексклюзив
Зерно
"Справа в суді": представник Асоціації міжнародних перевізників про інцидент із розсипаним зерном на кордоні
13:48
хакер
У Литві заявили, що російські хакери намагалися проникнути в систему збройних сил країни
13:44
Міністерство оборони України
Удосконалення безпілотних платформ: 12 ідей розробників отримали $120 тис. для розвитку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV