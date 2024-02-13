Нападникам на квартиру журналіста Ніколова заплатили $1000, - Нацполіція

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції - очільник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

"Тисяча доларів на всіх. Це попередньо", - сказав він.

Цуцкірізде розповів, виконавці отримали завдання напасти на журналіста через телеграм-канал. Також вони мали зафіксувати це на відео, що було однією з умов від замовника.

Перший заступник голови Нацполіції зазначив, що було затримано організатора, а зараз правоохоронці намагаються встановити особу замовника.

"Від відвертості організатора буде залежати, яким чином він буде співпрацювати зі слідством. Звичайно, окрім його показань, будуть перевірятись його зв’язки останніх днів перед цією подією. Тобто, з ким він зв’язувався, де перебував територіально. У нас є для цього ресурси", - розповів він.

Цуцкірідзе зауважив, що фігурантів справи поліція не затримувала.

"Їх ніхто не затримував, бо стаття Кримінального кодексу, по якій розслідується кримінальне провадження, не тяжка. Йдеться про частину 3 статті 171. Така кваліфікація не дозволяє нам їх затримувати, бо санкція статті не передбачає тримання під вартою", - пояснив перший заступник голови Нацполіції.

Він додав, що наразі ніхто з фігурантів не отримав повідомлення про підозру.

Провокація проти Юрія Ніколова: що відомо

Увечері 14 січня невідомі особи намагалися вдертися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, співзасновника й редактора "Наших грошей". У квартирі в цей час перебувала мати журналіста. Вона розповіла, що якісь особи вимагали відчинити двері, гучно лаялися й вимагали, щоб Ніколов "ішов служити" та обклеїли двері квартири образливими написами, зокрема назвали його "зрадником".

"Детектор медіа" звернув увагу на те, що за 15 хвилин після нападу на квартиру журналіста телеграм-канал "Карточный Офис" опублікував пост. У ньому стверджувалося, нібито невідомі - це військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту". Також провокативні пости про Ніколова опублікували майже одночасно ще два анонімні телеграм-канали - "Вертикаль" і "Джокер".

"Я навіть не знаю, якому дегенерату спала на думку така ідея залякувати журналіста. Рік тому Резніков просив СБУ відкрити справу про підрив обороноздатності за мою статтю про корупцію на військових закупівлях. В усіх інтерв’ю всередині України й закордонним ЗМІ я постійно говорив, що під час вторгнення це був єдиний випадок тиску. Зрештою Резнікова звільнили, а мене не посадили. Але, як я бачу, хтось вирішив змінити цей розклад", – написав Ніколов, додавши, що не припинить роботи з викриття корупції.

Поліція Києва тоді почала перевірку за фактом погроз журналісту.

Пізніше директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк заявила, що цілеспрямоване полювання на медіа неприпустиме в демократичній країні.

21 січня правоохоронці встановили особи пʼятьох чоловіків, які намагалися вдертися до квартири Ніколова із погрозами.