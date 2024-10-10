Насміхався над загиблими героями та поширював дезінформацію: у Києві заарештували вчителя музики

Про це повідомляє СБУ.

"Йдеться про столичного вчителя музики - ідеологічного прихильника кремлівського режиму, який після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали його після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих героїв на Майдані Незалежності у Києві.

У Службі безпеки зазначили, що на цьому відео чоловік паплюжив честь загиблих воїнів та принижував чинних військовослужбовців України.

У ході розслідування СБУ встановила, що він створив два Telegram-канали, в яких героїзував російських окупантів та поширював дезінформацію про Сили оборони.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності фігуранта проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Сьогодні, 10 жовтня, за клопотанням Офісу генпрокурора фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.