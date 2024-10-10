Насміхався над загиблими героями та поширював дезінформацію: у Києві заарештували вчителя музики
У Києві заарештували вчителя музики, який зневажливо висловлювався щодо загиблих українських захисників та виправдовував агресію РФ. Йому загрожує до 8 років тюрми
Про це повідомляє СБУ.
"Йдеться про столичного вчителя музики - ідеологічного прихильника кремлівського режиму, який після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки", - зазначили в СБУ.
Правоохоронці затримали його після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих героїв на Майдані Незалежності у Києві.
У Службі безпеки зазначили, що на цьому відео чоловік паплюжив честь загиблих воїнів та принижував чинних військовослужбовців України.
У ході розслідування СБУ встановила, що він створив два Telegram-канали, в яких героїзував російських окупантів та поширював дезінформацію про Сили оборони.
Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності фігуранта проти України.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Сьогодні, 10 жовтня, за клопотанням Офісу генпрокурора фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.
- Зазначимо, що підозрюваного затримали у Києві 8 жовтня. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає в столиці.
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