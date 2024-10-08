У Києві затримали харків'янина, який на Хрещатику зневажливо висловлювався про загиблих захисників

Про це повідомляє поліція Києва.

Затриманим виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає в столиці.

"Під час моніторингу соцмереж працівники поліції виявили відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався щодо українського суспільства та принижував військових, зокрема, захисників, які загинули, захищаючи український народ від російського агресора", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.