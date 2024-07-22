Нацполіція ліквідувала масштабну мережу наркодилерів, яка щомісяця заробляла 10,5 млн грн
Поліцейські провели спецоперацію на території дев’яти регіонів України та затримали 14 наркодилерів, які розповсюджували наркотики та психотропи через Telegram. Щомісячний дохід від продажу наркотичних речовин становив понад 10 млн грн
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції та Офісу генпрокурора.
За даними правоохоронців, зловмисники розповсюджували наркотики та психотропи, використовуючи розгалужену мережу телеграм-каналів.
За допомогою месенджерів наркодилери отримували замовлення та оптимізували процес доставки "товару" покупцям через сервіси поштових відправлень і так звані закладки.
Щомісячний дохід від продажу наркотичних речовин становив понад 10 млн грн.
"За результатами 50 санкціонованих обшуків на території дев’яти регіонів держави із незаконного обігу вилучено понад 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамін, мефедрон, канабіс, пігулки MDMA, 200 LSD марок, вартість яких за цінами "чорного" ринку сягає понад 11 млн грн, а також готівку в різній валюті в сумі 2,8 млн грн, 8 автомобілів вартістю понад $170 тис., зброю та набої до неї", - звітують у Нацполіції.
Фото: Національна поліціяЗа даними генпрокуратури, організував наркобізнес 25-річний житель Дніпра. Наркоторговці діяли на території столиці, Харківської, Сумської, Донецької, Одеської, Київської, Дніпропетровської, Чернівецької та Миколаївської областей.
Кожен з учасників міжрегіональної групи відповідав за свій напрям роботи – постачання, зберігання "товару", подальший збут і легалізацію коштів, отриманих від наркотрафіку.
Фото: Офіс генпрокурораПід час проведення спецоперації правоохоронці за силової підтримки полків поліції особливого призначення та КОРДу Головних управлінь поліції в регіонах, а також бійців ТОР Управління патрульної поліції Сумщини, затримали 14 осіб.
Усі 14 наркодилерів вже за ґратами – їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) КК України.
Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Офіс генпрокурора
Фото: Національна поліціяЗа вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також зазначається, що послуги з продажу наркотиків та психотропів спільники рекламували через десятки телеграм-каналів. Поліція проводить заходи із встановлення усіх осіб, причетних до цього злочинної діяльності, а також канали надходження наркотиків та прекурсорів.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Працівники ДПСУ та співробітники Нацполіції викрили наркодилерів, які налагоджували розповсюдження особливо небезпечних наркотичних речовин серед місцевих жителів та військовослужбовців.
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