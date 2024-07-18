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Наводив ворожі КАБи на позиції артилерії ЗСУ: СБУ затримала коригувальника

18 липня, 2024 четвер
11:27
Кримінал

Служба безпеки України затримала ворожого коригувальника, який наводив російські керовані авіабомби на позиції Сил оборони на Донеччині

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник передавав геолокації артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакують на східному фронті.

Також він намагався встановити координати ППО, яка прикриває сухопутні підрозділи українських військ в районі Костянтинівки.

Отримані відомості коригувальник направляв у спеціалізовану групу російської розвідки у Telegram.

Служба безпеки затримала ворожого інформатора у ході оперативної комбінації, коли він перетинав блокпост Сил оборони.

За даними слідства, фігурантом є 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник росіян.

Для збору розвідданих він обходив місцевість та фіксував локації потенційних цілей.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Фото: t.me/SBUkr


Фото: t.me/SBUkr

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 
  • 16 липня повідомлялося, що правоохоронці затримали подружню пару, яка готувала координати для ворожого ракетного удару по підрозділах Сил оборони на Харківщині та Сумщині.
Теги:
Україна
СБУ
військові
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
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