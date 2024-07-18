Наводив ворожі КАБи на позиції артилерії ЗСУ: СБУ затримала коригувальника

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник передавав геолокації артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакують на східному фронті.

Також він намагався встановити координати ППО, яка прикриває сухопутні підрозділи українських військ в районі Костянтинівки.

Отримані відомості коригувальник направляв у спеціалізовану групу російської розвідки у Telegram.

Служба безпеки затримала ворожого інформатора у ході оперативної комбінації, коли він перетинав блокпост Сил оборони.

За даними слідства, фігурантом є 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник росіян.

Для збору розвідданих він обходив місцевість та фіксував локації потенційних цілей.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Фото: t.me/SBUkr

Фото: t.me/SBUkr

16 липня повідомлялося, що правоохоронці затримали подружню пару, яка готувала координати для ворожого ракетного удару по підрозділах Сил оборони на Харківщині та Сумщині.

відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.