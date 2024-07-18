Наводив ворожі КАБи на позиції артилерії ЗСУ: СБУ затримала коригувальника
Служба безпеки України затримала ворожого коригувальника, який наводив російські керовані авіабомби на позиції Сил оборони на Донеччині
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисник передавав геолокації артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакують на східному фронті.
Також він намагався встановити координати ППО, яка прикриває сухопутні підрозділи українських військ в районі Костянтинівки.
Отримані відомості коригувальник направляв у спеціалізовану групу російської розвідки у Telegram.
Служба безпеки затримала ворожого інформатора у ході оперативної комбінації, коли він перетинав блокпост Сил оборони.
За даними слідства, фігурантом є 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник росіян.
Для збору розвідданих він обходив місцевість та фіксував локації потенційних цілей.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Фото: t.me/SBUkr
Фото: t.me/SBUkrПримітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 16 липня повідомлялося, що правоохоронці затримали подружню пару, яка готувала координати для ворожого ракетного удару по підрозділах Сил оборони на Харківщині та Сумщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.84
- EUR Купівля 45.15Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе