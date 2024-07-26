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Нерухомість, авто, готівка: у деклараціях екскерівника держпідприємства виявили порушення на понад 16 млн грн

Ксенія Золотова
26 липня, 2024 п'ятниця
06:22
Кримінал декларація

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірило декларації за 2021 та 2022 роки ексдиректора ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" і виявило недостовірні відомості на 6,6 млн грн (за 2021 рік) та 9,5 млн грн (за 2022 рік)

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Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Під час перевірки встановлено, що дружина ексдиректора під час першого року війни стала власницею трьох об’єктів нерухомості в Чорногорії вартістю 270 тис. євро (еквівалент майже 8,8 млн грн). Один з обʼєктів через місяць після купівлі продала громадянинові РФ за 77 тис. євро (еквівалент майже 3 млн грн). Того ж року вона стала власницею автомобіля Audi Q8 за 1,25 млн грн, проте продавець придбав цю автівку пів роком раніше в автосалоні як новий за 2,5 млн грн. При цьому продавець автомобіля є бенефіціарним власником товариства, яке здійснило у 2021 році комплекс ремонтних робіт на держпідприємстві, керівником якого був експосадовець.

За даними слідства, у 2021 році дружина експосадовця придбала автомобіль Мercedes-Вenz GLE 43 AMG за 210 тис. грн, що також дешевше за ринкову вартість, яка могла становити 1,1 млн грн.

При цьому експосадовець у 2021 році задекларував свої та дружини грошові заощадження на кінець звітного року, зокрема 700 тис. грн та 150 тис. дол. США готівкою, а також майже 780 тис. грн, 12 тис. дол. США та 20,5 тис. євро на банківських рахунках. У 2022 році - 400 тис. грн, 40 тис. дол. США та 80 тис. євро готівкою, а також майже 1,3 млн грн, 16 тис. дол. США та 45,6 тис. євро на банківських рахунках.

Разом з тим, під час перевірки встановлено, що посадовець та члени його сім’ї, зважаючи на отримані ними доходи з офіційних джерел та витрат на нерухомість і автомобілі, не мали фінансової можливості заощадити грошові активи у вказаних розмірах.

Зазначені в декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 6,6 млн грн за 2021 рік та 9,5 млн грн за 2022 рік, наголосили у НАЗК.

У діях службовця встановлено ознаки правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 366-2 КК України. Відповідні обґрунтовані висновки направлено до Нацполіції. За результатами розгляду обґрунтованого висновку, складеного стосовно експосадовця за 2021 рік, слідчим управлінням ГУНП у м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про розпочате кримінальне провадження.

В липні 2022 року посадовець звільнився з посади і в кінці 2022 року виїхав за межі країни.

Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в діях колишнього заступника генерального прокурора України ознаки корупційного кримінального правопорушення - він набув необґрунтованих активів майже на 29 млн грн.
Теги:
Суспільство
Україна
корупція в Україні
НАЗК
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