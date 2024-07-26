Нерухомість, авто, готівка: у деклараціях екскерівника держпідприємства виявили порушення на понад 16 млн грн

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Під час перевірки встановлено, що дружина ексдиректора під час першого року війни стала власницею трьох об’єктів нерухомості в Чорногорії вартістю 270 тис. євро (еквівалент майже 8,8 млн грн). Один з обʼєктів через місяць після купівлі продала громадянинові РФ за 77 тис. євро (еквівалент майже 3 млн грн). Того ж року вона стала власницею автомобіля Audi Q8 за 1,25 млн грн, проте продавець придбав цю автівку пів роком раніше в автосалоні як новий за 2,5 млн грн. При цьому продавець автомобіля є бенефіціарним власником товариства, яке здійснило у 2021 році комплекс ремонтних робіт на держпідприємстві, керівником якого був експосадовець.

За даними слідства, у 2021 році дружина експосадовця придбала автомобіль Мercedes-Вenz GLE 43 AMG за 210 тис. грн, що також дешевше за ринкову вартість, яка могла становити 1,1 млн грн.

При цьому експосадовець у 2021 році задекларував свої та дружини грошові заощадження на кінець звітного року, зокрема 700 тис. грн та 150 тис. дол. США готівкою, а також майже 780 тис. грн, 12 тис. дол. США та 20,5 тис. євро на банківських рахунках. У 2022 році - 400 тис. грн, 40 тис. дол. США та 80 тис. євро готівкою, а також майже 1,3 млн грн, 16 тис. дол. США та 45,6 тис. євро на банківських рахунках.

Разом з тим, під час перевірки встановлено, що посадовець та члени його сім’ї, зважаючи на отримані ними доходи з офіційних джерел та витрат на нерухомість і автомобілі, не мали фінансової можливості заощадити грошові активи у вказаних розмірах.

Зазначені в декларації відомості відрізняються від достовірних на понад 6,6 млн грн за 2021 рік та 9,5 млн грн за 2022 рік, наголосили у НАЗК.

У діях службовця встановлено ознаки правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність за ч. 2 ст. 366-2 КК України. Відповідні обґрунтовані висновки направлено до Нацполіції. За результатами розгляду обґрунтованого висновку, складеного стосовно експосадовця за 2021 рік, слідчим управлінням ГУНП у м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про розпочате кримінальне провадження.

В липні 2022 року посадовець звільнився з посади і в кінці 2022 року виїхав за межі країни.

Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.