НАЗК підозрює ексзаступника генпрокурора у незаконному збагаченні на майже 29 млн грн
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в діях колишнього заступника генерального прокурора України ознаки корупційного кримінального правопорушення - він набув необґрунтованих активів майже на 29 млн грн
Про це повідомляє НАЗК.
Судячи зі звинувачень, фігурантом є ексзаступник генпрокурора Дмитро Вербицький, який раніше потрапив у скандал із заволодінням майном вартістю понад 50 млн грн.
Агентство встановило, що за дорученням посадовця необґрунтоване майно набули пов’язані з ним особи. НАЗК навело перелік активів:
- автомобіль LEXUS ES 300H, який коштує понад 960 тис. грн;
- LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;
- PORSCHE MACAN T - 3,5 млн грн;
- будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;
- будинок та земельна ділянка в Одесі, які коштують 10 млн грн;
- квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) - 3,9 млн грн.
У повідомленні підкреслюють, що законних джерел походження готівки ексзаступника на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT) не встановлено.
"Матеріали стосовно колишнього заступника генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування", - резюмують у НАЗК.
Що відомо про Дмитра Вербицького
Дмитра Вербицького призначили на посаду заступника генпрокурора у вересні 2022 року. Він, зокрема, відповідає за питання, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.
У травні журналісти "Схем" виявили, що Вербицький оселився в будинку в елітному котеджному містечку в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою у 6 разів вартістю.
Крім того, згодом журналісти з'ясували, що Христина Ільницька, з якою Дмитро Вербицький перебуває у стосунках, є власницею майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.
Пізніше дівчина Вербицького спростувала інформацію у розслідуванні "Схем" та заявила, що все майно купила власним коштом.
1 липня заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького звільнили з посади.
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