Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що відповідний наказ про звільнення Вербицького за його власним бажанням підписав генеральний прокурор Андрій Костін.

Що відомо про Дмитра Вербицького

Дмитра Вербицького призначили на посаду заступника генпрокурора у вересні 2022 року. Він, зокрема, відповідає за питання, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.

У травні журналісти "Схем" виявили, що Вербицький оселився в будинку в елітному котеджному містечку в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою у 6 разів вартістю.

Крім того, згодом журналісти з'ясували, що Христина Ільницька, з якою Дмитро Вербицький перебуває у стосунках, є власницею майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Пізніше дівчина Вербицького спростувала інформацію у розслідуванні "Схем" та заявила, що все майно купила власним коштом.