Незаконно привласнили 4 млн грн: екскерівника Нікопольської РДА та двох його спільників засудили до 7 років

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори довели, що у 2019 році посадовець, діючи у складі організованої групи разом з приватним підприємцем та інженером, розробив незаконну схему розтрати бюджетних коштів.

В Офіс генпрокурора зазначили, що засуджений уклав з підприємцем ряд договорів щодо надання послуг з грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на загальну суму понад 4 млн грн.

"Він підписав акти виконаних робіт, знаючи, що вони містять неправдиві відомості, а роботи не були виконані. На підставі цього на рахунок підрядників було перераховано кошти", - йдеться у повідомленні.

Під час судового розгляду підсудні заперечували свою вину. Однак на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю.

Так колишнього в. о. голови Нікопольської РДА та двох його спільників визнали винними у розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Їм призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.