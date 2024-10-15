Незаконно привласнили 4 млн грн: екскерівника Нікопольської РДА та двох його спільників засудили до 7 років
Вищий антикорупційний суд визнав винними колишнього в. о. голови Нікопольської РДА та двох його спільників у незаконному привласненні понад 4 млн грн
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Прокурори довели, що у 2019 році посадовець, діючи у складі організованої групи разом з приватним підприємцем та інженером, розробив незаконну схему розтрати бюджетних коштів.
В Офіс генпрокурора зазначили, що засуджений уклав з підприємцем ряд договорів щодо надання послуг з грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на загальну суму понад 4 млн грн.
"Він підписав акти виконаних робіт, знаючи, що вони містять неправдиві відомості, а роботи не були виконані. На підставі цього на рахунок підрядників було перераховано кошти", - йдеться у повідомленні.
Під час судового розгляду підсудні заперечували свою вину. Однак на підставі зібраних доказів прокурори довели її повністю.
Так колишнього в. о. голови Нікопольської РДА та двох його спільників визнали винними у розтраті та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).
Їм призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.
- У 2021 році правоохоронці Дніпропетровської області повідомили про підозру заступнику голови однієї із РДА через завдання державі збитків на 4,3 млн грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.81Продаж 45.47
- Актуальне
- Важливе