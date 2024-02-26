Обіцяв повернути додому безвісти зниклих та полонених: СБУ викрила в’язня, який видурював гроші у родичів військових
СБУ затримала в’язня однієї із тюрем Житомира, який виманював гроші у родичів українських військових, обіцяючи повернути їх полонених або зниклих безвісти на фронті воїнів
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, схему організував в’язень однієї з тюрем Житомира, який в інтернеті знаходив людей, що розшукували своїх близьких - бійців ЗСУ, що потрапили в полон або зникли під час боїв на передовій.
Потім зловмисник телефонував родинам українських захисників і за гроші обіцяв знайти та повернути їх додому. Представлявся він учасником "пошукової групи" і вихвалявся "потрібними" зв’язками.
Вартість "послуг" шахрая становила від 5 до 55 тис. грн. Сума залежала від платоспроможності потерпілого, кажуть правоохоронці.
Встановлено, що гроші перераховували на банківські картки його співкамерників і спільників на волі, серед них також були його матір та цивільна дружина.
СБУ задокументувала факт вимагання зловмисником понад 50 тис. грн з близьких українського воїна, який вважається зниклим безвісти.
Під час обшуків у камері в’язня та вдома у його спільників виявлено декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК України). Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.
Фото: https://t.me/SBUk
Примітка. ч. 2 ст. 2 Кримінального кодексу України: "Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".
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