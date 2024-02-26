Обіцяв повернути додому безвісти зниклих та полонених: СБУ викрила в’язня, який видурював гроші у родичів військових

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, схему організував в’язень однієї з тюрем Житомира, який в інтернеті знаходив людей, що розшукували своїх близьких - бійців ЗСУ, що потрапили в полон або зникли під час боїв на передовій.

Потім зловмисник телефонував родинам українських захисників і за гроші обіцяв знайти та повернути їх додому. Представлявся він учасником "пошукової групи" і вихвалявся "потрібними" зв’язками.

Вартість "послуг" шахрая становила від 5 до 55 тис. грн. Сума залежала від платоспроможності потерпілого, кажуть правоохоронці.

Встановлено, що гроші перераховували на банківські картки його співкамерників і спільників на волі, серед них також були його матір та цивільна дружина.

СБУ задокументувала факт вимагання зловмисником понад 50 тис. грн з близьких українського воїна, який вважається зниклим безвісти.

Під час обшуків у камері в’язня та вдома у його спільників виявлено декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК України). Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.



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