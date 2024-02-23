СБУ затримала в Києві керівників підконтрольного ФСБ інтернет-провайдера з Донецька
Кіберфахівці Служби безпеки України в Києві затримали двох керівників інтернет-провайдера, що контролює ФСБ Росії. Фігуранти дозволили окупантам взяти під контроль у тимчасово окупованому Донецьку майже весь інтернет-трафік
Про це повідомляє СБУ.
Відомо, що керівники "співпрацюють з агресором на тимчасово захопленій частині України, але намагалися "легалізуватися" у столиці нашої держави".
Слідство встановило, інтернет-провайдер забезпечує зв’язком ворога, а саме: штаби військ, окупаційну адміністрацію та "силовий блок" терористичної організації "ДНР". Його керівники сприяли тому, що ФСБ взяло під контроль у тимчасово окупованому Донецьку майже весь інтернет-трафік. Відомо, що сервери провайдера мають спеціалізоване обладнання спецслужби ворога, яке надає змогу ФСБ моніторити дії цивільного населення регіону в інтернеті.
"Насамперед загарбники задіяли апаратно-програмний комплекс для контролю за трафіками інтернет-з’єднань та ідентифікації користувачів. Одержані відомості ФСБ використовує для вербування мешканців регіону та їх подальшого залучення до розвідувально-підривної діяльності проти України", - розповіли в СБУ.
Засновником компанії, згідно з розслідуванням, виявився колишній співробітник КДБ СРСР. Він разом із підлеглими переїхав до Києва з Донеччини ще до початку повномасштабної агресії РФ.
Відомо, що в столиці фігуранти дистанційно управляли інтернет-провайдером, який був переоформлений за російським законодавством. Вони отримали ліцензію Роскомнагляду.
"Також за вказівкою фігурантів менеджмент їхніх компаній на тимчасово окупованій частині східного регіону регулярно сплачує до окупаційного бюджету РФ "податки і збори", - додали в СБУ.
У ході обшуків затриманих у Києві були виявлені комп’ютери, смартфони, флеш-носії пам’яті, документи й чорнові записи із доказами незаконної діяльності, а також готівку в різних валютах сумою $120 тис.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми", - зазначено в повідомленні.
- 22 лютого Служба безпеки повідомила про підозру жителю Миколаївщини, який співпрацював з російським ворогом та збирав розвіддані про українські кораблі.
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