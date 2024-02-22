Шпигував за кораблями ЗСУ на користь ворога: СБУ затримала жителя Миколаївщини

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель Миколаївської області, якого Росія дистанційно залучила до співпраці на початку 2024 року. Його цікавили військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами.

Також він збирав координати сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності на користь Росії. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує 12 років тюрми.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.