Шпигував за кораблями ЗСУ: в Миколаєві затримали агента РФ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки викрила в Миколаєві ще одного агента російських спецслужб. Зловмисник збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Особливо пильно стеження велося за військовими кораблями ЗСУ, а також морськими суднами торговельного флоту України, які експортують агропродукцію.

Щоб відстежувати місця базування українських плавзасобів, фігурант установив декілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту, встановило слідство.

Після встановлення камер вони мали безперервно транслювати морський та річковий трафік з наданням віддаленого доступу російській спецслужбі.

"Однак співробітники СБУ своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої. А самого зловмисника було затримано на гарячому, коли він намагався встановити ще одну вебкамеру з видом на річкову акваторію", - наголошують в українській спецслужбі.

СБУ запобігла передачі окупантам розвідінформації, яку вони планували використати для здійснення прицільних повітряних ударів по регіону.

Як встановило розслідування, ще одним завданням російського агента було виявлення наземних об’єктів Сил оборони, у тому числі військових шпиталів, навчальних центрів і блокпостів.

Зловмисником виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ дистанційно завербувала наприкінці 2023 року. У поле зору окупантів він потрапив через свою активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з агресором. Також у фігуранта виявлено інструменти для монтажу відеокамер та коробки від них.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Фото: https://t.me/SBUkr

Фото: https://t.me/SBUkr