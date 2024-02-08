Очільника так званого "верховного суду Криму" судитимуть за держзраду

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань

За матеріалами слідства, до окупації півострова він обіймав посаду судді Верховного суду АР Крим. Одразу після анексії чиновник перейшов на бік ворога та продовжив роботу у складі незаконно створеного органу судової влади РФ.

Згодом указом Путіна він був призначений на посаду голови незаконно створеного "верховного суду республіки Крим".

Фото: Державне бюро розслідувань

На новій посаді він брав участь в організації діяльності та роботи незаконних судових органів на тимчасово окупованій території України. Також допомагав окупаційній владі придушувати спротив українських громадян, впроваджувати практики системного переслідування людей, які виступали проти загарбників.

"За активну роботу в інтересах окупаційної влади так званий суддя отримав від Путіна звання "заслуженого юриста РФ" та продовження терміну перебування на посаді голови незаконної структури", - зазначають в ДБР.

Колишній суддя обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Згідно з даними проєкту Війна & Санкції цим суддею є Ігор Радіонов.