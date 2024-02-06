Справу екснардепа Кузьміна щодо держзради скерували до суду
Досудове розслідування щодо державної зради колишнього народного депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна завершено, справу скерували до суду
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України, Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що метою публікацій екснардепа було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.
Екснардепу загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 15 вересня 2022 року в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ.
- Підозру Кузьміну оголосили у жовтні 2022 року.
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