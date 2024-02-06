Справу екснардепа Кузьміна щодо держзради скерували до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України, Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що метою публікацій екснардепа було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.



Екснардепу загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.