Очолив катівню на ТОТ Луганщини, імітував розстріли полонених: екскерівника колонії підозрюють у воєнному злочині
Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому керівникові російської катівні на тимчасово окупованій території Луганщини Володимиру Рудяку: він намагався змусити українських полонених співпрацювати з ворогом, виводячи їх "на розстріл"
Про це повідомляє СБУ.
Рудяк із 2007 року очолював Суходільську виправну колонію, що в Луганській області. Під час окупації регіону чоловік одним із перших перейшов на бік РФ - через це гауляйтер Леонід Пасічник призначив його очільником пенітенціарної установи, з якої росіяни зробили катівню.
Після початку повномасштабної війни РФ звозила до Суходільської тюрми українців: полонених і учасників руху опору. Там, відповідно до слідства, їх били спеціальними кийками ПР-73 до втрати свідомості.
"Також за вказівкою Рудяка людей ставили до стіни та імітувати їхній розстріл, здійснюючі постріли з вогнепальної зброї поруч з головою або тілом потерпілого", - розповідають у СБУ.
Водночас підозрюваний змушував людей пересуватись по коридорах катівні навприсядки й днями морив їх голодом. Таким чином людей намагались схилити до співпраці з російськими окупантами.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Рудяку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням)", - резюмують у СБУ.
Зазначено, що матеріали справи Рудяка планують передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 11 червня затримала в Києві доньку колишнього мера Полтави, який нині засуджений за масштабну корупцію. Вона співпрацювала з РФ під час російських "виборів" 2022 та 2023 років.
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