Охороняв будівлі базування росіян під час окупації Куп'янська: колаборант отримав 12 років тюрми
Місцевий житель Куп’янська, який під час окупації міста вступив до російського "відділу МВС" та охороняв будівлі базування війська РФ, отримав 12 років позбавлення волі
Про це повідомляє СБУ.
Зазначено, що в період захоплення громади колаборант підтримав окупантів та почав співпрацювати з ними. Згодом чоловік вступив до місцевого "відділу МВС РФ", де його призначили до складу "патрульного" підрозділу.
Зазначено, що такий "патруль" охороняв будівлі, де базувалися війська ворога.
Також фігурант із озброєними росіянами обходив території Куп’янська в пошуках учасників руху опору.
Після звільнення українськими Збройними силами міста засуджений змінював адреси тимчасового проживання, щоб уникнути правосуддя.
"Однак співробітники СБУ розшукали його та затримали у травні 2023 року в результаті стабілізаційних заходів у деокупованому районі. За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - резюмують у повідомленні.
Суд призначив чоловікові 12 років за ґратами з урахуванням співпраці із слідством.
- 31 травня Служба безпеки повідомила про підозру жінці, яка передавала розвідувальні дані про українських військових в Авдіївці своїй сестрі, що працювала медиком в окупантів.
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