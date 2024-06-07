Охороняв будівлі базування росіян під час окупації Куп'янська: колаборант отримав 12 років тюрми

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що в період захоплення громади колаборант підтримав окупантів та почав співпрацювати з ними. Згодом чоловік вступив до місцевого "відділу МВС РФ", де його призначили до складу "патрульного" підрозділу.

Зазначено, що такий "патруль" охороняв будівлі, де базувалися війська ворога.

Також фігурант із озброєними росіянами обходив території Куп’янська в пошуках учасників руху опору.

Після звільнення українськими Збройними силами міста засуджений змінював адреси тимчасового проживання, щоб уникнути правосуддя.

"Однак співробітники СБУ розшукали його та затримали у травні 2023 року в результаті стабілізаційних заходів у деокупованому районі. За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - резюмують у повідомленні.

Суд призначив чоловікові 12 років за ґратами з урахуванням співпраці із слідством.