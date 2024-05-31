Під час боїв за Авдіївку зливала ворогу розташування і маршрути ЗСУ: арештовано підозрювану

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрювана фіксувала локації опорних пунктів та вогневих точок ЗСУ в Авдіївці. Також вона шпигувала за маршрутами руху та кількістю військових колон, які прямували на підсилення бойових позицій оборонців у місті.

Ці дані жінка передавала своїй сестрі - медику окупаційного угруповання РФ, що брало участь у безперервних штурмах міста.

Згодом, коли в Авдіївці почалися активні бої, підозрювана виїхала до Кривого Рогу, де сподівалась "відсидітись" під виглядом переселенки.

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ). Їй загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.