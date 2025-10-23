Окупанти розстріляли на Донеччині пʼятьох цивільних, які ховалися від обстрілів у підвалі

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

20 жовтня 2025 року подружжя разом із дорослим сином переховувалися у підвалі приватного будинку, а молодший син пішов до сусідів за водою. У цей час військовослужбовці РФ увірвалися до сховища, допитували родину щодо місця перебування українських військових, але не отримавши інформації, пішли.

Один із окупантів повернувся та відкрив автоматний вогонь по цивільних, після чого залишив місце події. 57-річна жінка, прийшовши до тями, побачила рідних убитими. Переймаючись за молодшого сина, вона пішла до сусіднього підвалу, де знайшла його тіло поруч із розстріляними сусідами – 62-річною жінкою та її 30-річним сином.

Постраждала з пораненням щелепи дісталася підконтрольної Україні території та була госпіталізована. Прокурори допитали її та зафіксували свідчення чергового воєнного злочину проти мирного населення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (воєнний злочин, що спричинив загибель людей). Проводяться слідчі та розшукові дії для встановлення всіх обставин події та причетних російських військових.