Організували виїзд за кордон для 19 псевдоволонтерів: серед підозрюваних - депутати Харківщини

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Згідно зі слідством, до групи фігурантів входили депутат Харківської районної ради, очільниця однієї з райадміністрацій міської ради міста, яка також обіймає посаду депутата ради, а також колишня керівниця апарату Харківської ОВА.

"Вони залучили до своєї протиправної діяльності волонтерів та функціонерів однієї із благодійних організацій і керували їхніми діями", - пояснюють в Офісі генпрокурора.

Зазначено, що кожен фігурант займався своїми завданнями. Зокрема, депутат Харківської районної ради, який був керівником однієї із благодійних організацій, створив механізм незаконного відправлення чоловіків за кордон. Дані втікачів вносилися до системи "Шлях" від імені його благодійної організації.

"У період 2022 – 2023 року учасники організованої групи направляли від імені благодійної організації листи-запити до Харківської обласної військової адміністрації з проханням погодити дозвіл на перетин державного кордону України "волонтерам". Харківська ОВА давала своє погодження. В подальшому дані чоловіків вносились до системи "Шлях", - йдеться в повідомленні.

Далі чоловіки перетинали держкордон України. Слідство встановило 19 псевдоволонтерів, які виїхали таким чином за кордон протягом 2022-2023 років та не повернулися до цього часу.

Такі послуги фігуранти оцінювали в 60 тис. грн.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру п’ятьом учасникам організованої групи за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - додають в Офісі генпрокурора.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.