В Україні повідомили про підозру гендиректору підприємства РФ, яке виробляє ракети Х-101

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що він очолює машинобудівне конструкторське підприємство, яке входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Це найбільший виробник ракетного озброєння у РФ.

"Це підприємство виробляє стратегічні крилаті ракети "повітря – земля" Х-101, якими держава-агресор завдає ударів по території України. Таке озброєння у значних обсягах регулярно надходить до підрозділів дальньої авіації військово-космічних сил РФ, що дозволяє продовжувати ведення агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні.

Посадовцю повідомили про підозру за фактом пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.