В Україні повідомили про підозру гендиректору підприємства РФ, яке виробляє ракети Х-101
Генеральному директору російського машинобудівного конструкторського підприємства, яке виробляє ракети Х-101, оголосили підозру в Україні
Про це інформує Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що він очолює машинобудівне конструкторське підприємство, яке входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Це найбільший виробник ракетного озброєння у РФ.
"Це підприємство виробляє стратегічні крилаті ракети "повітря – земля" Х-101, якими держава-агресор завдає ударів по території України. Таке озброєння у значних обсягах регулярно надходить до підрозділів дальньої авіації військово-космічних сил РФ, що дозволяє продовжувати ведення агресивної війни проти України", - йдеться у повідомленні.
Посадовцю повідомили про підозру за фактом пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше Росія розпочала виробництво оновленої версії крилатої ракети Х-101. Вона тепер оснащена двома бойовими частинами замість однієї - це робить її вдвічі небезпечнішою.
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