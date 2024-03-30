"Стала вдвічі небезпечнішою": Росія модернізувала ракету Х-101 з подвійною бойовою частиною

Про це повідомляє Defence Express.

Зазначається, що про модернізацію вперше повідомили у січні 2024 року під час візиту очільника міноборони РФ Сергія Шойгу на підприємство МКБ "Радуга", де виробляють ці крилаті ракети.

Вага попередньої бойової частини складала близько 400 кг. Проте нова версія ракети Х-101 має дві окремі бойові частини загальною вагою 800 кг.

Водночас друга бойова частина має вражаючі елементи кубічної форми. Зазвичай такі елементи використовуються у зенітних ракетах, але у випадку застосування для удару по наземних цілях мають значний вражаючий ефект проти людей.

"Встановлення додаткової бойової частини на додачу до звичайної осколково-фугасної відбулось завдяки зменшенню розміру паливного бака. Що означає зменшення дальності польоту Х-101, але у випадку зменшення показника з 5500 км до умовних 2250 км (скоріше - менше) це не має великого значення", - йдеться у повідомленні.

Про модернізацію ракети також повідомив Telegram-канал "Полковник ГШ". Там стверджують, що друга бойова частина ракети має елементи ураження у вигляді сталевих фрагментів.