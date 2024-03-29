Нові боєприпаси РФ можуть долітати до будь-якого району Харкова, - Синєгубов

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише "Суспільне".

"Він може повністю покривати місто Харків, будь-який район. Навіть населені пункти Харківської області, залежно від якої відстані до кордону буде пуск", - сказав Синєгубов.

Він уточнив, що авіабомби росіяни випустили з літака класу Су. Окупанти мають можливість випускати їх з РСЗВ, однак в цьому випадку з повітряного судна.

"Було два постріли, їх здійснили не одночасно. Був розрив по часу. Вони мали різну траєкторію польоту. Це свідчить, що це було, напевно, випробування. Можливо, вони шукали наші засоби ППО, щоб їх виявити. Боєприпаси заходили до Харкова з різних боків: один - з півночі, другий - через Богодухів і далі нижче, з західної частини міста", - додав Синєгубов.