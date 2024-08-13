Організував банду, планував вибити з місцевого підприємця $500 тис. і вбити його: жителя Донеччини підозрюють у розбої

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначають, що фігурант намагався вибити з власника приватного медзакладу пів мільйона доларів. У разі одержання всієї суми від потерпілого він планував вбити того, а тіло закопати у лісосмузі за містом.

Для реалізації злочину чоловік залучив двох учасників банди. Щоб підготувати розбійний напад на підприємця, зловмисники тривалий час слідкували за ним: вивчали розпорядок дня, маршрути пересування та коло близьких знайомих.

Учасники банди мали викрасти потерпілого і в багажнику авто вивезти за місто для вбивства.

Співробітники Служби безпеки затримали лідера та учасників банди під час спроби викрадення потерпілого біля його помешкання.

Під час обшуків у затриманих вилучили гранати Ф-1 та РГД-5, автомат Калашникова, пістолет Макарова, балаклави, лопату, рукавиці, скотч та стяжки, які фігуранти підготували для вчинення розбійного нападу та вбивства, мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Наразі лідеру банди повідомлено про підозру у розбої, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. Також вирішують питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Фігурантам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.