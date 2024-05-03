Отримували зарплату у ТрО: депутатів Київради та їхніх спільників судитимуть у справі ухилення від служби
Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради
Про це повідомляє ДБР.
Зазначається, що йдеться про солдатів однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один - помічник депутата Київради. Вони впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували заробітню плату.
"Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. До оборудки був залучений й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією", - йдеться у повідомленні.
Так, троє депутатів та помічник обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівник апарату Київської міської військової адміністрації - у сприянні в ухиленні. Натомість командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ст. 426-1 КК України).
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