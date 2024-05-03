Отримували зарплату у ТрО: депутатів Київради та їхніх спільників судитимуть у справі ухилення від служби

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що йдеться про солдатів однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один - помічник депутата Київради. Вони впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували заробітню плату.

"Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. До оборудки був залучений й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією", - йдеться у повідомленні.

Так, троє депутатів та помічник обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівник апарату Київської міської військової адміністрації - у сприянні в ухиленні. Натомість командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ст. 426-1 КК України).