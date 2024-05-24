Переправляв нелегалів у ЄС: до Польщі з України екстрадували громадянина однієї з країн Південної Азії

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігурант прибув в Україну ще на початку 2000-х років, а після повномасштабного вторгнення РФ розпочав діяльність, яка підриває європейську безпеку.

За допомогою своїх закордонних зв’язків він організував масове переправлення до ЄС вихідців із країн "підвищеного терористичного ризику". Зокрема йдеться про громадян Непалу, Бангладешу та Пакистану.

"Маршрут біженців"пролягав через територію Росії та Білорусі, а далі до Польщі в обхід встановлених пунктів пропуску.

Фото: t.me/SBUkr

"Для функціонування трафіку, його організатор створив міжнародне злочинне угруповання, до складу якого залучив десятки мешканців різних країн. Головний фігурант передавав своїм спільникам інструкції: щодо маршрутів руху нелегалів, способів їх перевезення і тимчасового проживання", - встановили правоохоронці.

Для комунікації використовувались спеціально створені анонімні чати в популярних месенджерах.

Зловмисники намагались "розосередити" по різних європейських країнах до сотні нелегалів, які були розподілені на окремі групи. Кожна з них мала свій пункт призначення та керівника.

Фото: t.me/SBUkr

Завдяки спецоперації СБУ та польських партнерів у 2023 році на території ЄС частину нелегалів уже затримано.

Після цього у Хмельницькому було затримано організатора каналу нелегальної міграції.

Наразі зловмисника екстрадували до Польщі, де він перебував у міжнародному розшуку. Там іноземець відповідатиме за вчинені злочини проти європейської безпеки.