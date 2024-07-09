Перетнув кордон за чужим паспортом: ДБР повідомило про підозру ексвласнику Приватбанку Боголюбову

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом "Київ - Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Правоохронці встановили, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

Також підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич.

Водночас як повідомляє ДБР, польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Олігарху та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). А Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Що передувало

Видання "Українська правда" 7 липня заявило, що ексспіввласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України до Австрії за підробленими документами.

У пресслужбі Геннадія Боголюбова заявили, що він виїхав з України на законних підставах. У бізнесмена нагадали, що в умовах воєнного стану з України можна виїжджати чоловікам віком від 60 років, а також тим, хто утримує трьох і більше неповнолітніх дітей.