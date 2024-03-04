Підозру в сексуальному насильстві під час окупації територій України оголосили 40 військовим РФ, 17 справ скерували до суду

Про це повідомила заступниця генпрокурора Вікторія Літвінова на конференції "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (СНПК): елемент миру та світової безпеки", передає Укрінформ.

"Офіс генпрокурора вже повідомив про підозру 40 військовослужбовцям РФ, вже скеровано до суду 17 обвинувальних актів щодо 25 осіб", - сказала вона.

Літвінова заявила, що двох осіб уже засуджено до 12 та 10 років позбавлення волі.

За її словами, станом на 4 березня прокурори та слідчі зафіксували 274 факти СНПК.

"Серед постраждалих - 177 жінок, 97 чоловіків та 13 неповнолітніх. ...Найбільша кількість постраждалих була зафіксована у Херсонській області - близько 80 осіб, на Донеччині - 73 особи, на Київщині - 53 особи", - розповіла заступниця генпрокурора.

Вона додала, що випадки сексуального насильства були зафіксовані в усіх областях, де побували окупанти.