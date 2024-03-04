Підозру в сексуальному насильстві під час окупації територій України оголосили 40 військовим РФ, 17 справ скерували до суду
Генпрокуратура повідомила про підозру в сексуальному насильстві під час окупації територій України 40 військовослужбовцям РФ. Вже скеровано до суду 17 обвинувальних актів щодо 25 осіб
Про це повідомила заступниця генпрокурора Вікторія Літвінова на конференції "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (СНПК): елемент миру та світової безпеки", передає Укрінформ.
"Офіс генпрокурора вже повідомив про підозру 40 військовослужбовцям РФ, вже скеровано до суду 17 обвинувальних актів щодо 25 осіб", - сказала вона.
Літвінова заявила, що двох осіб уже засуджено до 12 та 10 років позбавлення волі.
За її словами, станом на 4 березня прокурори та слідчі зафіксували 274 факти СНПК.
"Серед постраждалих - 177 жінок, 97 чоловіків та 13 неповнолітніх. ...Найбільша кількість постраждалих була зафіксована у Херсонській області - близько 80 осіб, на Донеччині - 73 особи, на Київщині - 53 особи", - розповіла заступниця генпрокурора.
Вона додала, що випадки сексуального насильства були зафіксовані в усіх областях, де побували окупанти.
- Члени слідчого органу ООН, який вивчає злочини Росії проти України, повідомили , що деякі українські жертви не витримали жорстоких тортур і померли, а їхні сім'ї були змушені слухати, як російські окупанти ґвалтували жінок у сусідніх будинках.
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