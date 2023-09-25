Комісія ООН по Україні: РФ катувала до смерті українців, а деякі сім'ї були змушені слухати, як окупанти ґвалтували жінок

Про це інформує Reuters.

Голова комісії ООН Ерік Месе, який досліджує воєнні злочини та інші порушення, вчинені Росією під час агресії проти України, заявив Раді ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази, що вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які вони контролювали, було широко поширеним і систематичним.

"У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що це спричинило смерть потерпілого. Російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство щодо жінок віком від 19 до 83 років", - сказав він.

Зокрема йдеться про тимчасово окуповану частину Херсонської області. Він зазначив, що часто родичі жертв були свідками або чути скоєння злочинів рашистів.

Месе додав, Росія не вступала в контакт з комісією. Їй надавали можливість висловити свою позицію на слуханнях ради, але там не було жодного російського представника.

Що відомо про доказову базу воєнних злочинів РФ

18 вересня Міжнародний суд ООН у Гаазі розглянув другу справу за позовом України проти РФ "Щодо звинувачень у вчиненні геноциду відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього". Тоді Росія повторила звинувачення в тому, що "русофобський і неонацистський режим у Києві" використовує Конвенцію про геноцид 1948 року, учасниками якої є обидві країни, як привід для "перетягування" справи до суду.

Слухання триватимуть з 18 до 27 вересня, але рішення про юрисдикцію суд мав винести пізніше.

Згодом посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич під час виступу в Міжнародному суді ООН в Гаазі відреагував на звинувачення Росії у тому, що Україна нібито вчиняє геноцид проти власного народу.

20 вересня понад десяток європейських країн, а також Австралія та Канада звернулися до Міжнародного суду ООН з проханням визначити свою юрисдикцію у справі геноциду, порушеній Україною щодо Росії.

Володимир Зеленський виступив на Радбезі ООН. Під час своєї промови він, зокрема, підкреслив необхідність реформувати організацію, створити механізм подолання вето та дати можливість усім націям бути представленими. Президент наголосив, що право вето, яке має РФ в ООН, "робить організацію недієздатною".

23 вересня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив в ООН, що російські терористи нібито готові до переговорів стосовно України.

Останні новини про Гаазький трибунал.