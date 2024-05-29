Підпалив електропідстанції на Одещині і хотів втекти за кордон: СБУ затримала іноземця-диверсанта
Служба безпеки України затримала в Одеській області іноземця, який на виконання завдання російських спецслужб підпалив електропідстанції на півдні регіону
Про це інформує пресцентр СБУ.
Слідств встановило, що фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на російську ФСБ.
Зазначається, що у середині квітня він вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій. Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення 8 населених пунктів регіону.
У такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання.
За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус "смотрящого" у двох прикордонних містах поблизу України.
Фігурант був завербований ФСБ і навесні цього року отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині. Для цього він залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні.
За даними СБУ, після вчинення злочину виконавець сподівався приховано виїхати за кордон. Втім, його затримали на місцевій автотрасі.
Затриманому оголосили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Іноземцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також планується повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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