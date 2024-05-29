Підпалив електропідстанції на Одещині і хотів втекти за кордон: СБУ затримала іноземця-диверсанта

Про це інформує пресцентр СБУ.

Слідств встановило, що фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на російську ФСБ.

Зазначається, що у середині квітня він вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій. Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення 8 населених пунктів регіону.

У такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання.

За даними слідства, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус "смотрящого" у двох прикордонних містах поблизу України.

Фігурант був завербований ФСБ і навесні цього року отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині. Для цього він залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні.

За даними СБУ, після вчинення злочину виконавець сподівався приховано виїхати за кордон. Втім, його затримали на місцевій автотрасі.

Затриманому оголосили про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Іноземцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також планується повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.