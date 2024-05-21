Підробляли та продавали документи України і ЄС: СБУ викрила мережу підпільних типографій

Про це повідомляють пресслжби СБУ та Офісу генпрокурора.

Служба безпеки і Нацполіція нейтралізували злочинну організацію, яка масово підробляла та продавала документи України та ЄС. У результаті спецоперації у різних регіонах України затримали дев’ятьох учасників угруповання.

Фігуранти пропонували своїм клієнтам підроблені документи для "легалізації" у зарубіжних країнах, зокрема в Євросоюзі.

Фото: t.me/SBUkr

Вартість "послуг" становила від 300 до 1500 доларів. Сума залежала від виду та кількості підробок.

Правоохоронці виявили, що за добу зловмисники "штампували" до пів сотні замовлень.

За даними слідства, злочинна організація діяла на території Київської, Закарпатської, Харківської, Одеської, Сумської та Дніпропетровської областей.

Фото: t.me/SBUkr

При цьому підпільні типографії були облаштовані в орендованих квартирах та власних помешканнях фігурантів у Харкові та Мукачеві.

"Там зловмисники встановили спеціальне комп’ютерне обладнання та принтери для друку на пластикових картках з використанням голографічної плівки. Готову продукцію вони пропонували у спеціально створених Телеграм-каналах, а її відправлення замовникам здійснювали через поштові сервіси", - виявили правоохоронці.

Фото: t.me/SBUkr

З метою конспірації під час пересилання замовлення підозрювані використовували вигадані анкетні дані та підроблені документи на себе.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358.

Одному із організаторів, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру за такими ж статтями Кримінального кодексу України.

Фото: t.me/SBUkr