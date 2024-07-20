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Ексклюзив

Після 72 години менша ймовірність знайти вбивцю, а одинака вистежити складніше, ніж групу осіб, - експерт Ступак про справу Фаріон

20 липня, 2024 субота
18:16
Кримінал Ірина Фаріон

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, що чим більше пройшло часу з моменту вбивства екснардепки, професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон, тим важче знайти нападника

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Таку думку висловив він в етері Еспресо.

"Одинак - це головний біль для всіх країн світу, неважливо диктаторська форма правління, демократична, одинак терорист, одинак злочинець шалений головний біль. Його неможливо прорахувати, вірніше можливо, але вірогідність близька до трішки більше одиниці по 100 бальній школі. Що він собі нафантазував, про що він міркує, які мотиви - ніхто не знає. Коли є група, там є вірогідність, що хтось десь промовиться, почне шукати знаряддя вбивства, або вибухівку в даркнеті, почне запитувати знайомих, друзів і якось воно стане відомо органам правопорядку, не важливо це Сполучені Штати, Китай, Росія, Тайвань, все працює плюс-мінус однаково. Ми, у конкретному випадку, не знаємо чи був це одинак, чи була це група людей, чи запланував він заздалегідь, хоча вже є такі версії, чи це було спонтанне рішення. Але ще раз, про одинаків - це дуже-дуже складно", - наголосив військовий експерт.

З приводу часу встановлення та затримання убивці, Ступак сказав: "Є така умовність - 72 години, якщо протягом цього часу не змогли по гарячих слідах встановити особу, затримати, провести комплекс заходів, то чим далі від події в часі, тим менша ймовірність, що особа або особи будуть затримані. Адже є можливість зникнути, сліди у воду, кінців у воду, нарешті не забуваємо про історії, коли можуть вбити виконавців через сліди у воду, може таке бути. Це одна цифра, якщо протягом двох місяців не змогли вийти на виконавця, замовника є така догма, звісно, то дуже ймовірно що справа просто лягає".

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вул. Масарика, 3 на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї.

Ірину Фаріон доставили до лікарні Св. Пантелеймона Першого територіального медичного об'єднання Львова на вулиці Миколайчука, яка розташована неподалік. 

Згодом стало відомо, що Ірина Фаріон перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя.  Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До розслідування залучили майже всю поліцію міста, частково - Львівщини, також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі із заступниками Нацполіції та СБУ. Призначена низка експертиз, серед яких і балістична.

Прощання з екснардепкою відбудеться у Львові в неділю, 21 липня, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Теги:
Суспільство
Львів
новини Львова
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