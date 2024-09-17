Поліція Києва викрила торговців зброєю і вилучила арсенал майже на 1,7 млн грн
Правоохоронці у Києві викрили зловмисників, які промишляли збутом нелегальної вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки. У них вилучили "товару" на майже 1,7 мільйона грн
Про це інформує пресслужба поліції.
За їхніми даними, до злочину причетні троє мешканців Київської області віком від 36 до 41 року:
Зазначається, що один із фігурантів через своїх знайомих підшукував клієнтів з різних регіонів країни, які мали намір придбати зброю та боєприпаси. Надалі покупець приїжджав до Києва, де фігуранти продавали йому обраний "товар" під час особистих зустрічей за готівку.
Задля конспірації ділки ховали нелегальний арсенал на території будинків та гаражних приміщень своїх родичів і знайомих, які мешкають у Київській області, а продавали його у столиці.
Під час проведення обшуків поліціянти вилучили понад 16 тисяч патронів різного калібру, 132 гранатометні постріли, 69 гранат, 2 протитанкові міни, 4 реактивні протитанкові гранати, 2 автомати, 1 кулемет та 5 кг артилерійського пороху. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить майже 1,7 млн грн.
Одному зі зловмисників слідчі повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам. За вчинене їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
- Раніше також на Полтавщині, Житомирщині та Одещині викрили торговців трофейним озброєнням, які хотіли продати криміналітету гранатомети та вибухівку, вивезені з колишніх місць боїв.
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