Поліція затримала підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, затриманий здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув в салон авто гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті чоловіка.

Після скоєння злочину нападник закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали правоохоронці.

Підозру за статтею про умисне вбивство оголосили 33-річному місцевому мешканцю, який, за даними поліції, протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину.

"В той день, озброївшись та встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера. Коли автомобіль жертви під’їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника", - розповіли у поліції.

Зазначається, що зброю наразі вилучили та направили на експертне дослідження.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний мав плани вчинити аналогічні злочини відносно інших посадових осіб Нікополя. Зараз ця інформація перевіряється в рамках кримінального провадження.

Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.