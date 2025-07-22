Понад 5 млрд збитків державі: ДБР завершило досудове розслідування щодо незаконного видобутку вугілля в окупованому Донецьку
Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування у справі про масштабний незаконний видобуток кам'яного вугілля на території тимчасово окупованого Донецька. Злочинна організація завдала державі збитків на суму понад 5 мільярдів гривень.
Про це інформує Офіс Генерального прокурора.
Слідчі з’ясували, що у вересні 2021 року учасники злочинної схеми, використовуючи погрози та фальшиві документи, захопили одну з шахт на Донеччині. Вони здійснювали незаконний видобуток вугілля без необхідних дозвільних документів, а потім реалізовували його через низку підконтрольних підприємств населенню та бюджетним організаціям.
До організованої злочинної групи входили дев’ятеро людей. Один із найактивніших фігурантів — голова місцевої селищної ради — нині перебуває в розшуку.
"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ДБР завершило досудове розслідування. Слідством встановлено, що протягом 2021-2024 років злочинна організація займалась незаконним видобутком та реалізацією камʼяного вугілля на території тимчасово окупованого Донецька, завдавши державі понад 5 мільярдів гривень збитків", - йдеться у повідомленні.
Наразі дев'ятьом учасникам злочинної організації оголошено підозри у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, протидії законній господарській діяльності, підробленні та використанні підроблених документів, незаконному видобуванні корисних копалин та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України).
Досудове розслідування здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу підрозділів цього органу.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 1 квітня пресслужба ДБР повідомила, що через незаконний видобуток вугілля на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська в селищі Курицине на Донеччині, збитки державі склали понад 5 млрд грн.
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