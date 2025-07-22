Понад 5 млрд збитків державі: ДБР завершило досудове розслідування щодо незаконного видобутку вугілля в окупованому Донецьку

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Слідчі з’ясували, що у вересні 2021 року учасники злочинної схеми, використовуючи погрози та фальшиві документи, захопили одну з шахт на Донеччині. Вони здійснювали незаконний видобуток вугілля без необхідних дозвільних документів, а потім реалізовували його через низку підконтрольних підприємств населенню та бюджетним організаціям.

До організованої злочинної групи входили дев’ятеро людей. Один із найактивніших фігурантів — голова місцевої селищної ради — нині перебуває в розшуку.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ДБР завершило досудове розслідування. Слідством встановлено, що протягом 2021-2024 років злочинна організація займалась незаконним видобутком та реалізацією камʼяного вугілля на території тимчасово окупованого Донецька, завдавши державі понад 5 мільярдів гривень збитків", - йдеться у повідомленні.

Наразі дев'ятьом учасникам злочинної організації оголошено підозри у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній, протидії законній господарській діяльності, підробленні та використанні підроблених документів, незаконному видобуванні корисних копалин та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 206, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 209 КК України).

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу підрозділів цього органу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.