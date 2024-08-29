Понад місяць тримав жительку Херсонщини в сексуальному рабстві: окупанту повідомили про підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, на початку вересня 2022 року військовий РФ помітив місцеву жительку Херсонщини, яка йшла додому. Застосовуючи силу, зловмисник заштовхав жінку в автомобіль та відвіз до будинку, де оселився. Там він, погрожуючи, змусив її роздягнутися та зґвалтував.

Правоохоронці кажуть, що після цього підозрюваний ув’язнив жінку у будинку та змушував її підкорятися встановленим ним заборонам і обмеженням. Потерпілу фігурант систематично ґвалтував та змушував обслуговувати його побут, а за найменшу непокору він бив її та замикав у підвалі на тривалий час.

"Такі знущання щодо потерпілої окупант продовжував понад місяць, доки не залишив населений пункт", - кажуть в Офісі генпрокурора.

Йому інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.