Поширювали матеріали про "протиправність" мобілізації: 5 жителям Запоріжжя повідомили про підозру
У Запоріжжі повідомили про підозру п'яти учасникам групи, які створювали та поширювали матеріали, в яких дезінформували населення про "протиправність" мобілізації
Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури.
Слідство встановило, що підозрювані є учасниками одного з громадських рухів Запоріжжя, який "протидіє правоохоронним органам і підриває мобілізаційні процеси".
"Своїми діями вони заважали врученню громадянам повісток. Організовували зібрання, спрямовані на дискредитацію ТЦК, та в інші способи намагались блокували роботу їх співробітників", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначають, що фігуранти створювали та поширювали в мережі відеоролики з власними коментарями, в яких дезінформували населення про "протиправність" мобілізаційних заходів, відсутність повноважень на їх проведення у ТЦК та СП.
Фото: t.me/zap_gp_gov_ua
Також правоохоронці повідомляють, що фігуранти заважали у боротьбі із наркозлочинністю.
"Перейнявшись псевдоуявленням власної "демократії" та повіривши у свою безкарність, учасники руху стали перешкоджати правоохоронним органам у боротьбі з наркозлочинністю. Під час викриття та затримання місцевих наркоділків вони умисно заважали роботі поліції з переслідування злочинців, ставши у такий спосіб на їх захист", - інформують у прокуратурі.
Серед речей, які правоохоронці виявили під час обшуку помешкань фігурантів, крім техніки вони виявили предмети з російською і так званою "ДНР" символікою.
Фото: t.me/zap_gp_gov_ua
"На початку цього слідчого заходу один з учасників руху намагався втекти від правоохоронців через балкон, залишивши без нагляду у квартирі свою 5-річну дитину. Надалі вчинив опір працівнику поліції, застосувавши до нього фізичну силу", - повідомляють правоохоронці.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Фігурантам повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань зі здійснення мобілізаційних заходів, вчиненого групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).
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