Сімейного лікаря з Лубен засудили на 3 роки за ухилення від мобілізації

Лубенський міськрайонний суд виніс вирок Олександру М. за ухилення від військової служби (ст. 336 КК України). Чоловік не з’явився у військкомат для відправки у частину, розповідає "Полтавщина".

З Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що обвинувачений працює сімейним лікарем в Лубенському центрі первинної медико-санітарної допомоги. В суді чоловік пояснив, що він дійсно пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. У січні 2023-го він отримав повістку, за якою мав з’явитися для відправки у військову частину, але до військкомату (ТЦК) так і не прийшов.

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Свої дії Олександр М. пояснив тим, що він мешкає один і не було на кого залишити будинок та господарство, а також він працює сімейним лікарем і після його від’їзду його пацієнти уклали б декларації з іншими лікарями.

Суд врахував всі обставини та прийшов до висновку, що покарання без позбавлення волі для Олександра М. неможливе, щоб не формувати думку у суспільства, що такий злочин може залишитися безкарним. Тому чоловіку призначили 3 роки ув’язнення.

Вирок ще не набрав законної сили й наразі оскаржується у Полтавському апеляційному суді.