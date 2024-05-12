Сімейного лікаря з Лубен засудили на 3 роки за ухилення від мобілізації
Сімейний лікар Лубенського центру первинної медико-санітарної допомоги пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним, але на відправку до в/ч не з’явився - за це суд першої інстанції призначив йому 3 роки ув’язнення
Лубенський міськрайонний суд виніс вирок Олександру М. за ухилення від військової служби (ст. 336 КК України). Чоловік не з’явився у військкомат для відправки у частину, розповідає "Полтавщина".
З Єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що обвинувачений працює сімейним лікарем в Лубенському центрі первинної медико-санітарної допомоги. В суді чоловік пояснив, що він дійсно пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. У січні 2023-го він отримав повістку, за якою мав з’явитися для відправки у військову частину, але до військкомату (ТЦК) так і не прийшов.
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Свої дії Олександр М. пояснив тим, що він мешкає один і не було на кого залишити будинок та господарство, а також він працює сімейним лікарем і після його від’їзду його пацієнти уклали б декларації з іншими лікарями.
Суд врахував всі обставини та прийшов до висновку, що покарання без позбавлення волі для Олександра М. неможливе, щоб не формувати думку у суспільства, що такий злочин може залишитися безкарним. Тому чоловіку призначили 3 роки ув’язнення.
Вирок ще не набрав законної сили й наразі оскаржується у Полтавському апеляційному суді.
- За ухиляння від мобілізації у 2023 році засудили понад 1200 українців.
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