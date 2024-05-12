Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Я хочу, щоб людей із футболками "Я ухилянт" першими затягували в бусики
OPINION

Я хочу, щоб людей із футболками "Я ухилянт" першими затягували в бусики

Сергій Фурса
12 травня, 2024 неділя
12:07
Погляд Сергій Фурса
Зміст

Я багато чого можу зрозуміти. Я буваю толерантний до абсурду. Але іноді навіть ліберал у мені вішає табличку "переоблік"

Я можу зрозуміти, коли чоловіки уникають мобілізації. Коли страх смерті домінує. Коли навіть не бажання втратити свою свободу, своє життя, свою кар'єру стає провідним у прийнятті рішень. Людина істота егоїстична. І це природно. Я буду останнім, хто буде звинувачувати в чомусь таких людей під час чи після війни.

Я можу зрозуміти, коли людина воліє бути не в Україні під час війни. Бо життя коротке. І ти просто ставиш своє життя, свою долю на перше місце. Це знов-таки природне. І я можу це прийняти. І я не хочу, щоб суспільство розділяла ненависть і люди в Україні ненавиділи людей за кордоном.

Це все страх. І це страх природний. І так само є природним сором за свій страх і вчинки, які він змушує тебе робити і які можуть виглядати не дуже моральними.

І я можу зрозуміти, коли людина тихо боїться, уникаючи зайвий раз виходити на вулицю, чи не воліє їздити через блокпости. Коли робить це тихо. Коли відповідає тільки за себе.

Читайте також: Альтернативою Українській державі на наших теренах є лише російська

Але є речі, які я не можу ні зрозуміти, ні прийняти. Навіть коли ти сам боїшся мобілізації, ти все одно маєш знати, що мобілізація критично важлива для оборони країни. Для виживання. Цьому немає альтернативи. І що пройшов той час, коли ти можеш просто на стадіоні скандувати "ЗСУ", залишаючись у ролі вдячного вболівальника. Бо ЗСУ складається з людей. І кожен з чоловіків може одного дня стати гравцем на полі, а не вболівальником.

І коли людина вдягає футболку з "гордим" написом "Ухилянт", то що вона хоче цим сказати? Що вона пишається цим? Чи що вона рада поширювати російську пропаганду? А не секрет, що основний удар росіян на інформаційному фронті йде на зрив мобілізації. Це найтонкіший момент на цей момент.

Чи це психологічний захист, коли ти втомився боятися і зневажати себе й у відповідь демонстративно вдягаєш таку футболку, починаючи пишатися тим, за що тобі було соромно? Допомагаючи тим самим ворогу поширювати зневіру і зривати мобілізацію? Якщо ти сам боїшся, то чи варто тоді показати всім, що ти пишаєшся? Але коли ти боїшся і ховаєшся, ти принаймні відповідаєш тільки за себе. За свій тихий страх. А коли вдягаєш таку футболку, то ти виходиш на бій на стороні ворога. Ти стаєш солдатом російських військ.

Читайте також: Слід ухвалити закон про заохочення до служби в ЗСУ

Спочатку ви приховуєте свій страх розмовами, що це несправедливо. Бо діти ж Зеленського не воюють. Розповідаєте про погану державу. Про бюджетників, які заслуговують бути мобілізовані замість вас. Кажете багато інших речей замість того, щоб просто зізнатися у своєму страху. У небажанні втратити свободу. У тих речах, які цілком природні, але чомусь ніхто не наважується говорити про них уголос. А потім переходите на інший рівень. І починаєте носити футболку з написом "Ухилянт". Ну так, тоді ж ти не малодушний чоловік, а вже гордий борець із несправедливістю.

Чи корисний ідіот, як називають таких у Москві. Скільки таких корисних ідіотів Москва вже організувала? Кому легше служити Росії, ніж зізнатися у своїх слабкостях?

А що думає бізнес, який робить і продає такі футболки? Що є суспільний запит негідників і треба його вдовольнити? Що гроші не пахнуть? Що це прикольно? Особливо в той момент, коли люди вмирають за тебе, зберігаючи життя й даючи час?

То коли прийшов той день, коли поширювати російську пропаганду стало чеснотою? Коли прийшов той день, коли стало можна пишатися тим, що ти боїшся? Коли стало прийнятним допомагати ворогу?

Це все риторичні питання, звісно. Але щось точно пішло не так, якщо це стало нормою.

Читайте також: Чому наша мобілізація стала проблемою для американців

І так, я дійсно тепер хочу, щоб людей із такими футболками першими затягували в бусики. Без варіантів.

І так, я хочу, щоб до того бізнесу, що дозволив собі виробляти такі футболки, прийшла СБУ. Та сама СБУ, яка звикла кошмарити бізнес. І щоб прикрила його назавжди. А всі дотичні до нього щоби відправились освоювати нову армійську професію.

І це неліберально. Але такі речі переходять будь-яку межу. Це робота на боці ворога під час війни. Люди, які носять такі футболки, чи люди, що їх виготовляють та продають, нічим не відрізняються від навідників, що здають позиції росіянам.

Суспільство, звісно, втомилося від війни. Тепер по-справжньому. А не так, як у 2016-2019-му, коли бачило ту війну тільки в новинах. Але суспільству треба зрозуміти, що депресія через відсутність розуміння, коли це закінчиться, депресія від занадто великих очікувань, які не збулись, то не найгірше, що може статися. І що той варіант ситуації під час війни, у якому ми зараз живемо, виглядає як диво. І припинити жаліти себе, усвідомивши нарешті, що це марафон і від витривалості залежить дуже багато. І так, нічого приємного в тому марафоні немає. Але хіба ми мали вибір? Хіба ми зараз маємо вибір?

І так, можна бути ухилянтом. Природно боятися. Але не можна цим пишатися. І не можна толерувати тих, хто цим намагається хизуватись.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
життя
мобілізація
Війна з Росією
Воєнний стан
Читайте також:
ID-картка, паспорт
Автор Андріана Стахів
11 травня, 2024 субота
Повернення українських чоловіків із-за кордону: що відомо та чи існують потенційні механізми
Польский кордон, фермери
10 травня, 2024 п'ятниця
Посол Польщі про фермерів: "Їдьте зі своїми тракторами до Брюсселя"
Харків обстріл
11 травня, 2024 субота
Військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків, - "Атеш"
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
12 травня
12:18
Оновлено
Білгород
У Білгороді вибух зруйнував під'їзд багатоповерхівки: влада РФ звинувачує Україну
12:07
Китай вивів на орбіту новий супутник для космічних експериментів
11:34
Грузія, Тбілісі, мітінг
"Були присутні щонайменше 200 тис. людей": фактчекери назвали мітинг проти закону про "іноагентів" найбільшим в історії Грузії
11:31
Оновлено
вибухи на російських НПЗ
Спецоперація ГУР: українські дрони атакували Волгоградський НПЗ і ще два об'єкти РФ
11:24
Поблизу Коблевого сталася ДТП, внаслідок якої постраждали пʼятеро людей і згорів автомобіль
10:44
пожежа_вогонь
У Варшаві сталася потужна пожежа у торговому комплексі: є загроза обвалу
10:28
Ексклюзив
Володимир Путін
Розвідки багатьох країн припускають, що Росія планує потужні гібридні атаки на європейські столиці, - полковник Грант
10:04
OPINION
Роман Донік
Розрахунки Генштабу не враховують реалії підготовки новобранців до ЗСУ
10:01
Ексклюзив
ЗСУ
В Часовому Яру вирішується доля Донецької області, - військовий експерт Дикий
09:53
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині
09:50
Обстріл Вовчанська 12 травня
Росіяни зранку скинули авіабомби на Вовчанськ: під завалами опинилася родина, є загибла і постраждалі
09:41
окупанти рф
"Командування використовує вас": російські добровольці звернулися до окупантів щодо наступу на Харківщині
09:21
Ексклюзив
Обстріл Запоріжжя
Окупанти обстріляли Запорізьку область 542 рази за добу - депутатка райради Сисоєва
09:18
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
Байден вважає, що перемир'я в Газі може настати хоч завтра, якщо ХАМАС погодиться звільнити заручників
09:15
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Захід або включиться у війну, або в РФ з’являться претензії до країн Балтії як "російських територій", - Фейгін
08:43
Василь Ломаченко
Ломаченко нокаутував Камбососа і здобув звання чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF
08:35
безпілотник "Орлан"
Протягом доби українська ППО знищила 4 російські розвідувальні безпілотники ZALA та один "Орлан-10"
08:29
Інфографіка
Втрати окупантів
Літак, 30 артсистем і понад 1200 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
08:25
Литва прапор
У Литві проходять президентські вибори: кандидати, які лідирують, обіцяють протистояти Росії в разі її нападу
08:22
збитий Орлан-10
В окупованому Довжанську на Луганщині впав російський розвідувальний дрон
08:06
OPINION
Богдан Буткевич
Травень-червень будуть дуже лютими
07:33
віцеканцлер Швейцарії Андре Сімонацці
У Швейцарії під час походу в гори помер віцеканцлер Сімонацці
01:50
Оновлено
Nemo, Євробачення-2024
Швейцарія стала переможцем Євробачення-2024. Україна - третя
00:26
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Фанати визнали українця найкращим футболістом клубу АПЛ
2024, субота
11 травня
23:24
Ґрета Тунберг
У Швеції затримали Грету Тунберг, вона вийшла на пропалестинський мітинг
23:01
на фото: Кирило Тимошенко
Міноборони оприлюднило ролик, який є копією американського. Журналісти стверджують, що до цього причетна дружина Тимошенка, він заперечує
22:41
Нацгвардія
На півночі Харківщини бойові дії охопили вже восьме село: звідти вихід на Трав'янське водосховище
22:25
Коул Палмер і Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Гол Мудрика допоміг "Челсі" перемогти "Ноттінгем" в АПЛ
22:08
Михайло Панков (Попасна)
Займався евакуацією людей, побував в полоні: на Харківщині віддав життя за Україну вчитель історії з Попасної Михайло Панков
22:07
алкоголь
"Покращує здоров'я": влада Сан-Франциско щороку виділяє $5 млн на алкоголь для безхатьків
21:49
Андрій Шелухін
Хто керує ворожим наступом на півночі Харківщини: розслідувачі оприлюднили дані російського генерала Шелухіна та членів його родини
21:46
Україна Польща
Тисячі українських чоловіків у Польщі готові їхати далі, а не вертатися до України, - Forbes
21:35
Оновлено
Білгород
У Білгороді лунали вибухи й почалися пожежі: влада РФ каже про збиті ракети "Вампір"
21:26
граната
У Броварах чоловік підірвав гранату, коли тікав від поліцейського
21:23
Ексклюзив
легкоатлет-агент ФСБ
В Україні діє прихована мережа агентів РФ, яка буде активізована після війни, - Портников
21:17
Starlink
Супутники Starlink через магнітну бурю вийшли з ладу
21:15
Ексклюзив
Володимир Путін
Застосування Путіним ядерної зброї створить для нього більше проблем, ніж для української сторони, - полковник Грант
20:43
Оновлено
Joost Klein
"Важке і непропорційне покарання": суспільне мовлення Нідерландів відреагувало на дискваліфікацію з фіналу Євробачення-2024
20:42
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 травня: скільки коштує долар, євро та злотий
20:20
ЗСУ
На Донеччині ворог найбільше атакує у напрямку Часового Яру та Покровська, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV