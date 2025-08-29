Правоохоронці розслідують воєнний злочин росіян, які катували українського полоненого й перерізали йому горло

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Там зазначили, що росіяни знущалися з українських полонених, відрізаючи їм частини тіла, а потім убили.

"У серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка Гродівської селищної громади окупанти взяли в полон українського військовослужбовця. Його доставили до підвалу захопленого будинку, де на колінах зі зв’язаними руками утримували ще сімох захисників України. Під час допитів російські військові катували полонених – завдавали їм тяжких тілесних ушкоджень, відрізали частини тіла. Потерпілому українському захиснику перерізали горло. Після цього тіла полонених скинули у яму і засипали сміттям, вважаючи, що вони від отриманих травм померли", - розповіли в ОГП.

Один із військовополонених вижив і дістався українських позицій, перев'язавши собі горло тканиною.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством). Прокурори допитали потерпілого, триває встановлення всіх військовослужбовців РФ, причетних до цього злочину.