Правоохоронці розслідують воєнний злочин росіян, які катували українського полоненого й перерізали йому горло
Правоохоронці відкрили провадження за фактом катування росіянами українських військовополонених. Одному з них вони перерізали горло, але чоловік вижив
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Там зазначили, що росіяни знущалися з українських полонених, відрізаючи їм частини тіла, а потім убили.
"У серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка Гродівської селищної громади окупанти взяли в полон українського військовослужбовця. Його доставили до підвалу захопленого будинку, де на колінах зі зв’язаними руками утримували ще сімох захисників України. Під час допитів російські військові катували полонених – завдавали їм тяжких тілесних ушкоджень, відрізали частини тіла. Потерпілому українському захиснику перерізали горло. Після цього тіла полонених скинули у яму і засипали сміттям, вважаючи, що вони від отриманих травм померли", - розповіли в ОГП.
Один із військовополонених вижив і дістався українських позицій, перев'язавши собі горло тканиною.
Відкрито провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством). Прокурори допитали потерпілого, триває встановлення всіх військовослужбовців РФ, причетних до цього злочину.
- Днями стало відомо, що на Дніпровщині лікують нацгвардійця, який 5 днів повз до українських позицій із перерізаним горлом.
